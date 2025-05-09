«Золушка» потеряла туфельку на параде в Перми

Во время торжественного прохождения войск на Октябрьской площади в Перми не обошлось без небольшого казуса. Одна из девушек-военнослужащих потеряла туфельку, но не стала ломать строй, а проследовала маршем дальше.
В конце площади осталась лежать еще одна туфля. Возможно, девушка скинула вторую туфлю, чтобы было удобнее маршировать. А, возможно, это была и вторая «Золушка».
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Кстати, это уже не первый подобный случай. В прошлом году также потеряла туфлю и не подала виду сотрудница конвоя ГУФСИН, майор внутренней службы Екатерина Хлебникова. Однако в этом году в параде она не участвовала.
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