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День Победы в Севастополе: в городе проходят бесплатные экскурсии

В Севастополе проводят бесплатные экскурсии в честь Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе все желающие могут познакомиться с героической историей города. Здесь в праздничные дни проводится традиционная акция — бесплатные экскурсии, посвященные обороне и освобождению города в годы Великой Отечественной войны.

«Это уникальная возможность узнать больше о подвигах наших предков и почтить их память», — отметил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

Экскурсионные маршруты проходят по знаковым местам, связанным с обороной и освобождением Севастополя. Они охватывают различные районы города-героя: исторический центр, Нахимовский, Гагаринский районы и Северную сторону.

Последний день проведения акции — 11 мая (включительно). Перед тем, как отправиться на прогулку по приморскому городу нужно позвонить в туристско-информационный центр по номеру телефона: +7 (978) 907 96 70.