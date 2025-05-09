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Новый мурал к 80-летию Победы появился в Ангарске

Изображение украсило фасад жилого дома в 95б квартале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасаде жилого дома в 95б квартале Ангарска появился масштабный мурал.

Художественное оформление мурала представляет собой композицию с советским солдатом, держащим Знамя Победы. Вокруг воина изображены цветущие яблони — символ весны и возрождения. В композицию также включены знаковые для Ангарска здания: почтамт с характерным шпилем и дворец культуры «Нефтехимик».

Во время торжественного открытия мурала было отмечено, что строительство Ангарска началось всего через шесть дней после окончания войны.

— Все мы — ветераны, труженики тыла, дети войны, внесли свой вклад в Победу, — выступила труженица тыла Анастасия Михайловна Рыкова. — Мы трудились для общего блага, вместе выращивали хлеб, косили, жали. Жили дружно, без ссор и разногласий. Именно это единство помогло нам победить.