Новый мурал к 80-летию Победы появился в Ангарске

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасаде жилого дома в 95б квартале Ангарска появился масштабный мурал.
Художественное оформление мурала представляет собой композицию с советским солдатом, держащим Знамя Победы. Вокруг воина изображены цветущие яблони — символ весны и возрождения. В композицию также включены знаковые для Ангарска здания: почтамт с характерным шпилем и дворец культуры «Нефтехимик».
Во время торжественного открытия мурала было отмечено, что строительство Ангарска началось всего через шесть дней после окончания войны.
— Все мы — ветераны, труженики тыла, дети войны, внесли свой вклад в Победу, — выступила труженица тыла Анастасия Михайловна Рыкова. — Мы трудились для общего блага, вместе выращивали хлеб, косили, жали. Жили дружно, без ссор и разногласий. Именно это единство помогло нам победить.