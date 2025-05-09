Новый мурал к 80-летию Победы появился в Ангарске

— Все мы — ветераны, труженики тыла, дети войны, внесли свой вклад в Победу, — выступила труженица тыла Анастасия Михайловна Рыкова. — Мы трудились для общего блага, вместе выращивали хлеб, косили, жали. Жили дружно, без ссор и разногласий. Именно это единство помогло нам победить.