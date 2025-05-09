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101-летний ветеран встречает День Победы в Актюбинской области

Василий Грецкий живет в Хромтау. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Украинском и Белорусском фронтах, в Польше, Чехословакии и Венгрии, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Мой город» пишет, что Василий Грецкий 24 года назад вместе с супругой из Шу переехал в Хромтау. Его семья оказалась в Казахстане в начале 30-х годов, ее выслали из Беларуси. Как вспоминает сам ветеран, за то, что отец отказался отдавать колхозу единственную лошадь. Телку и поросенка отдал, а лошадь — нет. Она нужна была, чтобы пахать и кормить большую семью, где было шестеро детей. За это всех погрузили в вагон и отправили в неизвестном направлении.

Мы все работали, я с 10 лет пас телят. Когда исполнилось 18, призвали в армию, оттуда попал на фронт. Служил в первом кавалерийском корпусе, второй дивизии ордена Богдана Хмельницкого. Победу встретил в Германии.

Василий Грецкий

Многие годы после войны Василий Грецкий работал слесарем по ремонту тепловозов. С супругой Татьяной они вырастили двух дочерей и сына. Ее не стало 10 лет назад.

В эти дни в дом ветерана приходит много гостей. Главное, что он всем желает, — мира. Самого, считает он, на войне спасла мамина молитва. Листок с нею он всю войну проносил в нагрудном кармане. Солдата ранило, шинель испортилась, но сам он остался жив.

пишет издание