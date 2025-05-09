101-летний ветеран встречает День Победы в Актюбинской области

«Мой город» пишет, что Василий Грецкий 24 года назад вместе с супругой из Шу переехал в Хромтау. Его семья оказалась в Казахстане в начале 30-х годов, ее выслали из Беларуси. Как вспоминает сам ветеран, за то, что отец отказался отдавать колхозу единственную лошадь. Телку и поросенка отдал, а лошадь — нет. Она нужна была, чтобы пахать и кормить большую семью, где было шестеро детей. За это всех погрузили в вагон и отправили в неизвестном направлении.