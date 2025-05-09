101-летний ветеран встречает День Победы в Актюбинской области

«Мой город» пишет, что Василий Грецкий 24 года назад вместе с супругой из Шу переехал в Хромтау. Его семья оказалась в Казахстане в начале 30-х годов, ее выслали из Беларуси. Как вспоминает сам ветеран, за то, что отец отказался отдавать колхозу единственную лошадь. Телку и поросенка отдал, а лошадь — нет. Она нужна была, чтобы пахать и кормить большую семью, где было шестеро детей. За это всех погрузили в вагон и отправили в неизвестном направлении.
Мы все работали, я с 10 лет пас телят. Когда исполнилось 18, призвали в армию, оттуда попал на фронт. Служил в первом кавалерийском корпусе, второй дивизии ордена Богдана Хмельницкого. Победу встретил в Германии.
Многие годы после войны Василий Грецкий работал слесарем по ремонту тепловозов. С супругой Татьяной они вырастили двух дочерей и сына. Ее не стало 10 лет назад.
В эти дни в дом ветерана приходит много гостей. Главное, что он всем желает, — мира. Самого, считает он, на войне спасла мамина молитва. Листок с нею он всю войну проносил в нагрудном кармане. Солдата ранило, шинель испортилась, но сам он остался жив.