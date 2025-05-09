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Марш Победы и шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе

Sputnik Молдова вел трансляцию Марша Победы и шествия «Бессмертного полка» в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

В столице Молдовы в юбилейную, 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне прошел праздничный марш и шествие «Бессмертного полка».

Многотысячная колонна стартовала из центра города, жители Кишинева несли в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом. Марш завершился возложением цветов к Вечному огню.

Второй год подряд торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят в Молдове без фактического участия центральных властей, которые 9 мая празднуют День Европы, для чего полностью заняли центральную площадь столицы, откуда много лет подряд стартовал Марш Победы.

Согласно данным соцопроса, свыше 70% граждан Республики Молдова 9 мая отмечают День Победы как государственный праздник.