Марш Победы и шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе

В столице Молдовы в юбилейную, 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне прошел праздничный марш и шествие «Бессмертного полка».
Многотысячная колонна стартовала из центра города, жители Кишинева несли в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом. Марш завершился возложением цветов к Вечному огню.
Второй год подряд торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят в Молдове без фактического участия центральных властей, которые 9 мая празднуют День Европы, для чего полностью заняли центральную площадь столицы, откуда много лет подряд стартовал Марш Победы.
Согласно данным соцопроса, свыше 70% граждан Республики Молдова 9 мая отмечают День Победы как государственный праздник.