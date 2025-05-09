Марш Победы и шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе

Второй год подряд торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят в Молдове без фактического участия центральных властей, которые 9 мая празднуют День Европы, для чего полностью заняли центральную площадь столицы, откуда много лет подряд стартовал Марш Победы.