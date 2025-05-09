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В Омске проходит шествие «Бессмертного полка»

Маршрут завершится на бульваре Победы.

Источник: Комсомольская правда

По омским улицам проходит шествие «Бессмертный полк». По сообщению организаторов, акция памяти обещает стать одной из самых массовых в Омске. В 11:30 от библиотеки имени Пушкина стартовала колонна из порядка 50 тысяч человек.

Фото: Роман Макарьев Фото: Роман Макарьев Фото: Роман Макарьев Фото: Роман Макарьев.

Напомним, от Красного пути колонны пройдут через Соборную площадь, улицу Ленина, Ленинградскую площадь и Иртышскую набережную. Конечной точкой шествия станет бульвар Победы. Там состоится церемония возложения цветов к мемориалу «Слава Героям!».