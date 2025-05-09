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Парад в честь празднования 80-летия Победы прошел в Иркутске

За ним наблюдали тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел парад в честь празднования 80-летия Победы. За ним наблюдали тысячи человек. На площади графа Сперанского маршировали подразделения, выезжала военная техника, выступал ансамбль барабанщиц.

— День Победы — это священный праздник для каждой семьи нашей огромной страны, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Поколение победителей. Это наши с вами родные и близкие. И мы помним каждого солдата, каждого труженика тыла. Эта память объединяет нас и делает нас сильнее. Уважаемые ветераны, вы завоевали победу высокой ценой, ценой тяжелейших страданий и лишений, ценой ратного подвига и самоотверженного труда. Вы подарили миру будущее, вы показали нам пример несокрушимой силы духа, несгибаемого характера, невероятного мужества и самоотверженной любви к Родине.