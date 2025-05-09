Парад в честь празднования 80-летия Победы прошел в Иркутске

— День Победы — это священный праздник для каждой семьи нашей огромной страны, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Поколение победителей. Это наши с вами родные и близкие. И мы помним каждого солдата, каждого труженика тыла. Эта память объединяет нас и делает нас сильнее. Уважаемые ветераны, вы завоевали победу высокой ценой, ценой тяжелейших страданий и лишений, ценой ратного подвига и самоотверженного труда. Вы подарили миру будущее, вы показали нам пример несокрушимой силы духа, несгибаемого характера, невероятного мужества и самоотверженной любви к Родине.