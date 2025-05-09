87 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Иркутске

87 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Приангарья. В этом году мероприятие состоялось в очном формате.
Маршрут был изменен. Старт акция брала не от танка, а от Дома Офицеров, на пересечении улиц Ударника и Декабрьских Событий. Дальше путь пролегал, как обычно — до Нижней Набережной, до Сухэ-Батора и на площадь графа Сперанского.
Распределяли потоки по улицам Ленина и Чкалова волонтеры. Их работа состояла в том, чтобы избежать скопления людей.
Напомним, яркие кадры парада 9 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.