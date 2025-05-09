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87 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Иркутске

Акция прошла в очном формате впервые за 2 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

87 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Приангарья. В этом году мероприятие состоялось в очном формате.

Маршрут был изменен. Старт акция брала не от танка, а от Дома Офицеров, на пересечении улиц Ударника и Декабрьских Событий. Дальше путь пролегал, как обычно — до Нижней Набережной, до Сухэ-Батора и на площадь графа Сперанского.

Распределяли потоки по улицам Ленина и Чкалова волонтеры. Их работа состояла в том, чтобы избежать скопления людей.

Напомним, яркие кадры парада 9 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.