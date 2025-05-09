87 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Иркутске

Маршрут был изменен. Старт акция брала не от танка, а от Дома Офицеров, на пересечении улиц Ударника и Декабрьских Событий. Дальше путь пролегал, как обычно — до Нижней Набережной, до Сухэ-Батора и на площадь графа Сперанского.