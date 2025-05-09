В Алматы отпраздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Возложив цветы к Вечному огню, аким Алматы Ерболат Досаев с ветеранами войны и их родными прошли по Аллее ветеранов Отечественной войны. В ходе неформального общения с фронтовиками Ерболат Досаев выразил искреннюю признательность за их подвиг и отметил, что каждый из них — живое воплощение силы духа, верности Родине и мужества, которым гордится вся страна.