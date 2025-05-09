Парад Победы в Москве — видео

Парад военной техники на Красной площади — центральное событие 9 мая. Его ежегодно наблюдают миллионы россиян и жителей других государств. В этом году мероприятие прошло более масштабно в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.