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Парад Победы в Москве — видео

Военный парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в столице России.

Источник: Sputnik.uz

Парад военной техники на Красной площади — центральное событие 9 мая. Его ежегодно наблюдают миллионы россиян и жителей других государств. В этом году мероприятие прошло более масштабно в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции на Красную площадь вынесли Знамя Победы и государственный флаг РФ. С поздравительной речью с трибуны выступил президент России Владимир Путин.

Во время шествия можно было увидеть более 130 единиц различной военной техники, пешие расчеты, в том числе парадный расчет из Узбекистана, который возглавлял Зафаржон Халикчаев — заместитель командира войсковой части Минобороны республики, и авиацию.

Военных приветствовали лидеры почти трех десятков государств, включая президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, генеральные секретари международных организаций, руководители посольств и оборонных ведомств, ветераны.