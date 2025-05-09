Парад Победы в Москве — видео

Парад военной техники на Красной площади — центральное событие 9 мая. Его ежегодно наблюдают миллионы россиян и жителей других государств. В этом году мероприятие прошло более масштабно в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По традиции на Красную площадь вынесли Знамя Победы и государственный флаг РФ. С поздравительной речью с трибуны выступил президент России Владимир Путин.
Во время шествия можно было увидеть более 130 единиц различной военной техники, пешие расчеты, в том числе парадный расчет из Узбекистана, который возглавлял Зафаржон Халикчаев — заместитель командира войсковой части Минобороны республики, и авиацию.
Военных приветствовали лидеры почти трех десятков государств, включая президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, генеральные секретари международных организаций, руководители посольств и оборонных ведомств, ветераны.