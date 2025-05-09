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На матче воронежского «Факела» состоится патриотическая акция

«Бессмертный полк» пройдет в воскресенье, 11 мая.

Источник: АиФ Воронеж

В рамках программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!» в воскресенье, 11 мая на стадионе «Факел» состоится всероссийская акция «Бессмертный полк».

Перед стартовым свистком поединка 28-го тура между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» футболисты команды, тренерский штаб и судьи выйдут на поле с портретами своих родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В акции также примут участие юные футболисты из клубной Академии «Факел» им. В. Г. Проскурина.

Напомним, что на сегодняшний день за три тура до финиша воронежцы замыкают турнирную таблицу в МИР РПЛ.