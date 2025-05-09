На матче воронежского «Факела» состоится патриотическая акция

Перед стартовым свистком поединка 28-го тура между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» футболисты команды, тренерский штаб и судьи выйдут на поле с портретами своих родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В акции также примут участие юные футболисты из клубной Академии «Факел» им. В. Г. Проскурина.