На матче воронежского «Факела» состоится патриотическая акция

В рамках программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!» в воскресенье, 11 мая на стадионе «Факел» состоится всероссийская акция «Бессмертный полк».
Перед стартовым свистком поединка 28-го тура между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» футболисты команды, тренерский штаб и судьи выйдут на поле с портретами своих родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В акции также примут участие юные футболисты из клубной Академии «Факел» им. В. Г. Проскурина.
Напомним, что на сегодняшний день за три тура до финиша воронежцы замыкают турнирную таблицу в МИР РПЛ.