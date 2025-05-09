В Пермском крае осталось 107 ветеранов Великой Отечественной войны

107 ветеранов Великой Отечественной войны сейчас живут в Пермском крае, сообщили во время трансляции Парада Победы в Перми на ГТРК «Пермь».
Согласно озвученным во время парада данным, всего в регионе сейчас около четырёх тысяч человек относятся к социальным категориям, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, однако ветеранов всего 107.
Ведущий трансляции также отметил, что в этом году ветеранам Пермского края присвоили звания почётных граждан их муниципалитетов. В Перми такие звания присвоили 35 ветеранам.
Парад Победы в Перми прошёл на Октябрьской площади, после него началось первое за три года прохождение участников акции «Бессмертный полк». После парада на площади осталась лежать женская туфля — вероятно, её обронила одна из сотрудниц ГУФСИН по Пермскому краю. Стоит отметить, что и в прошлом году у работницы ведомства произошло то же самое — потеряв туфлю, она не нарушила строй, поэтому впоследствии её даже наградил губернатор.