В Пермском крае осталось 107 ветеранов Великой Отечественной войны

Парад Победы в Перми прошёл на Октябрьской площади, после него началось первое за три года прохождение участников акции «Бессмертный полк». После парада на площади осталась лежать женская туфля — вероятно, её обронила одна из сотрудниц ГУФСИН по Пермскому краю. Стоит отметить, что и в прошлом году у работницы ведомства произошло то же самое — потеряв туфлю, она не нарушила строй, поэтому впоследствии её даже наградил губернатор.