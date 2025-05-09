Смотрим фотографии Бессмертного полка и возложения цветов к Вечному огню в Хабаровске

Смотрим фотографии с шествия и возложения, вспоминаем своих родных, сражавшихся на фронте и в тылу в Великую Отечественную войну, и отдаём долг памяти всем, кто не дожил до сегодняшнего дня, отдав жизнь за наше будущее.