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Смотрим фотографии Бессмертного полка и возложения цветов к Вечному огню в Хабаровске

По улицам Хабаровска прошли несколько тысяч человек с портретами своих предков.

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Шествие Бессмертного полка началось сразу после военного парада. Люди собирались возле парка «Динамо», по улице Муравьёва-Амурского дошли до Комсомольской площади и уже оттуда до площади Славы.

Сразу же за шествием началась церемония возложения цветов к Вечному Огню у монумента погибшим в Великой Отечественной войне. Началось возложение с минуты молчания в память всех не вернувшихся с полей сражений.

Цветы возлагали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, мэр краевой столицы, депутаты, ветераны, представители патриотических движений.

Смотрим фотографии с шествия и возложения, вспоминаем своих родных, сражавшихся на фронте и в тылу в Великую Отечественную войну, и отдаём долг памяти всем, кто не дожил до сегодняшнего дня, отдав жизнь за наше будущее.