«Бессмертный полк» в Уфе объединил 200 тысяч человек.

Участниками шествия «Бессмертный полк» в Уфе стали порядка 200 тысяч человек. Впервые с 2022 года традиционная, уже 12-я по счету всероссийская акция организована в полномасштабном формате.
Напомним, маршрут протяженностью около шести километров проходит по проспекту Октября — от улицы Шафиева до пересечения с Кольской. Формирование основной колонны началось с 10.00, в 10.55 участники спели знаменитую «Катюшу» на русском и башкирском языках, в 11.00 ветеранов Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
Завершится шествие в 13.00.
Добавим, в Приволжском федеральном округе акция прошла масштабно. В Нижегородской области и Пермском крае лица героев нанесли на фюзеляжи самолетов. В Саратовской области шествие провели на тракторах и комбайнах. В школах Самарской, Кировской, Чувашской республик прошли уроки Мужества и линейки памяти.
По данным пресс-службы Главы РБ, в городах ПФО «Бессмертный полк» сопровождали службы МЧС, Росгвардии и коммунальной техники, украшенной портретами участников войны.
Также действуют онлайн-шествия и «Стены памяти» — публичные пространства, где каждый может оставить фотографию своего героя.