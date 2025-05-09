«Бессмертный полк» в Уфе объединил 200 тысяч человек.

Напомним, маршрут протяженностью около шести километров проходит по проспекту Октября — от улицы Шафиева до пересечения с Кольской. Формирование основной колонны началось с 10.00, в 10.55 участники спели знаменитую «Катюшу» на русском и башкирском языках, в 11.00 ветеранов Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.