Патриарх Кирилл призвал защищать историческую правду

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на то, что сотрудничество органов государственной власти и церкви будет и в дальнейшем способствовать сплочению российского народа, укреплению подлинного суверенитета страны, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, защите традиционных семейных ценностей, созиданию мира и общественного согласия.