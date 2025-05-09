Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл призвал защищать историческую правду

Сегодня Россия отстаивает свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, поэтому важно защищать историческую правду и преемственность поколений, приверженность устоям и традициям.

Источник: РИА "Новости"

Об этом написал патриарх Кирилл в поздравительном письме президенту России Владимиру Путину по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на то, что сотрудничество органов государственной власти и церкви будет и в дальнейшем способствовать сплочению российского народа, укреплению подлинного суверенитета страны, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, защите традиционных семейных ценностей, созиданию мира и общественного согласия.

Патриарх добавил, что участники Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость Родины, спасли страну от уничтожения, а также освободили от фашистских захватчиков народы Европы.