Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград в День Победы переименовали в Сталинград

8 и 9 мая Волгоград снова официально носит героическое имя Сталинград.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград снова на два дня переименовали в Сталинград в мае 2025 года. Героическое имя город носит официально девять раз в году, в том числе в день присвоения звания город-герой 8 мая и в День Победы 9 мая. Именно это имя сейчас встречает водителей на дорожных указателях на въездах в город. Транслировать парад по телевидению тоже будут из Сталинграда. На три дня позывной сменили даже диспетчеры аэропорта.

10 мая город снова станет Волгоградом. Хотя многочисленные инсталляции на улицах и вывеска в аэропорту Гумрак останутся.

По решению депутатов гордумы Волгоград официально носит имя Сталинград девять раз в году. Помимо майских праздников город меняет имя в день начала контрнаступления под Сталинградом 19 ноября и в день Сталинградской победы 2 февраля, в День Героев Отечества 9 декабря и в День защитников Отечества 23 февраля, а также в дату окончания Второй мировой войны 3 сентября. Также город меняет имя в памятные дни — 22 июня, когда началась Великая Отечественная война, и в день бомбардировки Сталинграда 23 августа.

Кампанию по переименованию города пока свернули, так как большинство жителей Волгограда не хотят жить в Сталинграде.