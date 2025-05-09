Волгоград в День Победы переименовали в Сталинград

Волгоград снова на два дня переименовали в Сталинград в мае 2025 года. Героическое имя город носит официально девять раз в году, в том числе в день присвоения звания город-герой 8 мая и в День Победы 9 мая. Именно это имя сейчас встречает водителей на дорожных указателях на въездах в город. Транслировать парад по телевидению тоже будут из Сталинграда. На три дня позывной сменили даже диспетчеры аэропорта.
10 мая город снова станет Волгоградом. Хотя многочисленные инсталляции на улицах и вывеска в аэропорту Гумрак останутся.
По решению депутатов гордумы Волгоград официально носит имя Сталинград девять раз в году. Помимо майских праздников город меняет имя в день начала контрнаступления под Сталинградом 19 ноября и в день Сталинградской победы 2 февраля, в День Героев Отечества 9 декабря и в День защитников Отечества 23 февраля, а также в дату окончания Второй мировой войны 3 сентября. Также город меняет имя в памятные дни — 22 июня, когда началась Великая Отечественная война, и в день бомбардировки Сталинграда 23 августа.
Кампанию по переименованию города пока свернули, так как большинство жителей Волгограда не хотят жить в Сталинграде.