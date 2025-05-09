Волгоград в День Победы переименовали в Сталинград

Волгоград снова на два дня переименовали в Сталинград в мае 2025 года. Героическое имя город носит официально девять раз в году, в том числе в день присвоения звания город-герой 8 мая и в День Победы 9 мая. Именно это имя сейчас встречает водителей на дорожных указателях на въездах в город. Транслировать парад по телевидению тоже будут из Сталинграда. На три дня позывной сменили даже диспетчеры аэропорта.