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Путин и другие лидеры заняли место на трибуне на параде рядом с ветеранами

По одну руку от российского лидера — председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и главы других государств заняли место на центральной трибуне на Красной площади, где с минуты на минуту начнется парад Победы, передает корреспондент ТАСС.

На этой же трибуне — ветераны Великой Отечественной войны.

По одну руку от российского лидера — председатель КНР Си Цзиньпин. По другую — участник Великой Отечественной войны.

Среди ветеранов войны на центральной трибуне — освободитель Аушвица Иван Мартынушкин, участник обороны Москвы, артиллерист-разведчик Евгений Знаменский, и другие. Глава государства пообщался со Знаменским перед началом парада.

Кроме того, на центральной трибуне присутствуют участники специальной военной операции, а также члены семей погибших бойцов.