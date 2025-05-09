Путин и другие лидеры заняли место на трибуне на параде рядом с ветеранами

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и главы других государств заняли место на центральной трибуне на Красной площади, где с минуты на минуту начнется парад Победы, передает корреспондент ТАСС.
На этой же трибуне — ветераны Великой Отечественной войны.
По одну руку от российского лидера — председатель КНР Си Цзиньпин. По другую — участник Великой Отечественной войны.
Среди ветеранов войны на центральной трибуне — освободитель Аушвица Иван Мартынушкин, участник обороны Москвы, артиллерист-разведчик Евгений Знаменский, и другие. Глава государства пообщался со Знаменским перед началом парада.
Кроме того, на центральной трибуне присутствуют участники специальной военной операции, а также члены семей погибших бойцов.