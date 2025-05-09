В Ростове-на-Дону начался Парад Победы

Напомним, в этом году за проходом парадных расчетов как в Ростове, так и в Новочеркасске будут наблюдать зрители. Прямую трансляцию из донской столицы можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Также трансляции ведутся на сайте «КП — Ростов-на-Дону».