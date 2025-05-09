В Ростове-на-Дону начался Парад Победы

На Театральной площади Ростова-на-Дону начался военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В шествии принимают участие около 3 тысяч человек. Колонны чеканят шаг под музыкальное сопровождение оркестра. Также в составе Парада Победы пройдет военная техника, в том числе техника времен Великой Отечественной войны.
Напомним, в этом году за проходом парадных расчетов как в Ростове, так и в Новочеркасске будут наблюдать зрители. Прямую трансляцию из донской столицы можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Также трансляции ведутся на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
Вечером, в 22 часа, планируют праздничный салют.
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