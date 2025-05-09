СК возбудил дело о хулиганстве против катавшихся по «Крокусу» подростков

«Устроить им встречу с родственниками жертв теракта в “Крокусе” и пострадавшими, чтобы они увидели людей, кому они сейчас ради своего глупого смеха причинили боль, люди снова пережили трагедию утраты близких. Хочется понять, где они учатся, и кто родители? Это ж надо понимать, что ребенок твой растет имбецилом. На встречу с родственниками погибших надо взять их родителей, чтобы и им стало стыдно за их жуткий поступок», — объяснил парламентарий.