В Смольном объяснили, как будут работать станции метро в Петербурге 9 мая

«Маяковскую» полностью закроют на час, с 14:00 до 15:00. Поезда будут следовать по «зеленой» ветке без остановки на ней. Вестибюль 1 станции «Невский проспект» с 7:00 будет работать только на вход (до распоряжения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти). Второй (выход на канал Грибоедова) — с утра полностью закроют.