День Победы — десятки тысяч людей, День Европы — 5 человек: И стоило власти ПАС забирать под свой праздник центральную площадь Кишинева?!

А помните, как сильно власти ПАС вцепились в главную площадь Кишинева?
Мол, не надо туда допускать тех, кто пришёл стартовать в Марше Победы.
Мол, столпотворение будет из-за тех, кто придёт на День Европы.
И вот, 9 мая 2025 года.
Отвоеванная властями Площадь Великого Национального собрания — пустая.
Безлюдная.
Откроют свой День Европы только в 12.00, пока никого не пускают.
И к чему был сыр-бор?
А в это время тысячи людей собираются на отрезке улиц Бэнулеску-Бодони и Штефана чел Маре, чтобы принять участие в Марше Бессмертного полка.