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День Победы — десятки тысяч людей, День Европы — 5 человек: И стоило власти ПАС забирать под свой праздник центральную площадь Кишинева?!

Правительство ПАС пыталось сделать все, чтобы испортить народу Молдовы День Победы — не получилось.

Источник: Комсомольская правда

А помните, как сильно власти ПАС вцепились в главную площадь Кишинева?

Мол, не надо туда допускать тех, кто пришёл стартовать в Марше Победы.

Мол, столпотворение будет из-за тех, кто придёт на День Европы.

И вот, 9 мая 2025 года.

Отвоеванная властями Площадь Великого Национального собрания — пустая.

Безлюдная.

Откроют свой День Европы только в 12.00, пока никого не пускают.

И к чему был сыр-бор?

А в это время тысячи людей собираются на отрезке улиц Бэнулеску-Бодони и Штефана чел Маре, чтобы принять участие в Марше Бессмертного полка.