В Перми Парад прошел парад Победы

ПЕРМЬ, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на Октябрьской площади в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, посвященное 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, началось с праздничного танцевального представления, в центре сюжета оказались фигуры пермского монумента «Героям фронта и тыла». После этого по площади торжественно прошли войска Пермского гарнизона (более 20 пеших колонн, в том числе состоящие из кадетов) и военная техника. Жители смогли увидеть легендарный танк Т-34, дошедший до Берлина, и новейшую технику, которая используется в зоне СВО. Сразу после этого началось шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдет через центр города до площади перед Театром-Театром.
«Прикамцы отважно приближали победу на фронте и в тылу. Более полумиллиона наших земляков встали на защиту Родины. В годы войны наш город стал крупнейшим центром эвакуации для жителей блокадного Ленинграда. Молотовская область приняла у себя почти 380 тысяч ленинградцев и более 180 предприятий, музеев и театров со всей страны. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек, пятую часть авиадвигателей, более 10 миллионов касок, каждый третий взрыватель… 9 Мая остаётся главным священным праздником нашей страны. С праздником! С Днём Победы!» — сказал во время парада губернатор Дмитрий Махонин.
В пятницу в Перми перед Театром-Театром весь день будут показывать номера местные творческие коллективы. Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским. Вечером на набережной в честь праздника дадут салют.