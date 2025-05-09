В Перми Парад прошел парад Победы

«Прикамцы отважно приближали победу на фронте и в тылу. Более полумиллиона наших земляков встали на защиту Родины. В годы войны наш город стал крупнейшим центром эвакуации для жителей блокадного Ленинграда. Молотовская область приняла у себя почти 380 тысяч ленинградцев и более 180 предприятий, музеев и театров со всей страны. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек, пятую часть авиадвигателей, более 10 миллионов касок, каждый третий взрыватель… 9 Мая остаётся главным священным праздником нашей страны. С праздником! С Днём Победы!» — сказал во время парада губернатор Дмитрий Махонин.