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«Наш нравственный долг — быть достойными их бессмертного подвига»: Путин направил в адрес Хабирова поздравление с Днем Победы

Владимир Путин поздравил Радия Хабирова с Днем Победы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил в адрес главы Башкирии Радия Хабирова поздравление с 9 мая — сегодня вся страна отмечает 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

— Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир. Наш нравственный, патриотический долг — быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России. Желаю вам успехов и всего самого доброго", — написал в своем послании Путин.

Поздравления Хабирову также направил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, сегодня в башкирской столице Уфе на проспекте Октября прошел Парад Победы, вслед за ним стартовала памятная акция «Бессмертный полк». В ней участвуют порядка 200 тысяч человек. О том, как это было, мы писали в нашей онлайн-трансляции. С полной программой мероприятий в День Победы в Уфе можно ознакомиться в нашем материале.

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