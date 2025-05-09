«Наш нравственный долг — быть достойными их бессмертного подвига»: Путин направил в адрес Хабирова поздравление с Днем Победы

Напомним, сегодня в башкирской столице Уфе на проспекте Октября прошел Парад Победы, вслед за ним стартовала памятная акция «Бессмертный полк». В ней участвуют порядка 200 тысяч человек. О том, как это было, мы писали в нашей онлайн-трансляции. С полной программой мероприятий в День Победы в Уфе можно ознакомиться в нашем материале.