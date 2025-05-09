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В Самаре «Бессмертный полк» пройдет по площади Куйбышева спустя два года

В областной столице проходит торжественный Парад Победы.

В областной столице проходит торжественный Парад Победы. После него состоится знаменитая народная акция «Бессмертный полк».

Шествие началось около 11:00. Более 500 тысяч человек ушло из Куйбышева на фронт. Многие жители вышли почтить память своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

Напомним, что торжественные и праздничные мероприятия будут проходить 9 мая весь день. К вечеру жители соберутся на большой концерт (0+) на главной площади города.

Также, утром прошло возложение цветов к одному из главных символов памяти — Вечному Огню.