В Самаре «Бессмертный полк» пройдет по площади Куйбышева спустя два года

В областной столице проходит торжественный Парад Победы. После него состоится знаменитая народная акция «Бессмертный полк».
Шествие началось около 11:00. Более 500 тысяч человек ушло из Куйбышева на фронт. Многие жители вышли почтить память своих родственников-участников Великой Отечественной войны.
Напомним, что торжественные и праздничные мероприятия будут проходить 9 мая весь день. К вечеру жители соберутся на большой концерт (0+) на главной площади города.
Также, утром прошло возложение цветов к одному из главных символов памяти — Вечному Огню.