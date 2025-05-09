В Ангарске состоялось открытие памятника Георгию Жукову

9 мая в Ангарске открыли бронзовый бюст маршалу Победы Георгию Жукову. Четырёхметровый памятник установлен у Дворца ветеранов «Победа». Его создание инициировали члены Общественной палаты и ветераны города при поддержке мэра Ангарского округа Сергея Петрова, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации АГО.
Бюст изготовлен в Красноярске по проекту скульптора Евгения Ставского. Монумент размещён на гранитном постаменте. В церемонии участвовали депутаты, школьники, представители общественных организаций и жители города.
«Сегодня в городе, рожденном Победой, мы открываем памятник маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову. По сути, День Победы — это день рождения Ангарска. Без неё не было бы ни нашего города, ни ангарчан. Спасибо Георгию Константиновичу огромное, как и всем ветеранам», — заявил мэр Сергей Петров.
Депутат Госдумы Антон Красноштанов отметил: «Четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий Константинович Жуков — человек, роль которого в истории нашей страны невозможно переоценить. Желаю здоровья, добра и уверенности в завтрашнем дне. Пусть героизм и подвиг победителей вдохновляют нас беречь страну».
Председатель Думы Ангарска Александр Городской подчеркнул, что памятник установлен не только Жукову, но и всему поколению победителей. От имени Совета ветеранов выступил его председатель Виктор Баринков. Также зачитали письмо правнучки Жукова Варвары Ерохиной.
В документе говорилось об отваге бойцов Красной Армии, особенно сибиряков, и выражалась благодарность тем, кто помог реализовать проект: «Искренняя благодарность за создание бюста Георгия Константиновича — скульптору Евгению Ставскому и мэру Сергею Петрову… Благодаря вашей работе становится возможным сохранить и передать наше наследие».