В Ангарске состоялось открытие памятника Георгию Жукову

«Сегодня в городе, рожденном Победой, мы открываем памятник маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову. По сути, День Победы — это день рождения Ангарска. Без неё не было бы ни нашего города, ни ангарчан. Спасибо Георгию Константиновичу огромное, как и всем ветеранам», — заявил мэр Сергей Петров.