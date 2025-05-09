Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе — видео

Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием Великой Победы. Он отметил, что мы встречаем этот великий праздник в сложное время. На фронтах специальной военной операции решается судьба России. Наши воины снова сражаются с нацизмом, громят врага. Они — наши герои, соль русской земли, достойные наследники великого поколения победителей. Мы преклоняемся перед их мужеством и воинской доблестью, стойкостью и силой духа.
«Я хочу пожелать всем ветеранам, кто ныне здравствует — берегите себя, спасибо Вам за Победу! И вечная память и низкий поклон всем, кто не вернулся домой», — сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова «все для фронта, все для Победы» стали принципом жизни для многих миллионов людей. Воинский и трудовой подвиг отцов, дедов и прадедов, наших ветеранов — вечный пример для всех нас. В нем мы черпаем силу, которая помогает нам укреплять и развивать нашу страну, бороться и побеждать.
«К юбилею мы подготовились серьезно: поздравили наших ветеранов, проделали большую работу в части благоустройства памятных мест, патриотического воспитания подрастающего поколения. Несмотря на все ограничения, праздник в Крыму получился насыщенным, глубоким. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! С праздником, крымчане!» — написал в своем ТГ-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.