Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе — видео

Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова «все для фронта, все для Победы» стали принципом жизни для многих миллионов людей. Воинский и трудовой подвиг отцов, дедов и прадедов, наших ветеранов — вечный пример для всех нас. В нем мы черпаем силу, которая помогает нам укреплять и развивать нашу страну, бороться и побеждать.