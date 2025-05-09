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В Москве мобильная связь и интернет отлично работают в метро

В городе наблюдаются проблемы с соединением.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мобильный интернет и телефония работают без перебоев в московском метро, несмотря на проблемы с соединением в городе, передает корреспондент ТАСС.

Сигнал на линиях столичной подземки стабильный, позволяет комфортно пользоваться мессенджерами и другими интернет-сервисами, в том числе с потоковым видео. В современных вагонах составов типа «Москва» для пассажиров без задержек в прямом эфире транслируют парад на Красной площади, который проходит в эти минуты.

Власти предупреждали о возможных ограничениях связи в Москве во время проведения парада. Это связано с необходимостью обеспечить меры безопасности. Аналогичные ограничения вводились 7 мая на время репетиции торжественного марша на Красной площади.