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Бессмертный полк в Иркутской области объединил более 100 тыс. человек

В трёх самых крупных городах Иркутской области участие в «Бессмертном полку 2025» приняли больше 100 тысяч жителей.

Источник: Аргументы и факты

Бессмертные полки 9 мая 2025 года прошли в трёх крупных городах Иркутской области — Иркутске, Братске и Ангарске. А общее число участников шествия перевалило за 100 тысяч человек.

87 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Иркутске. Об этом сообщил глава города Руслан Болотов. Он отметил в соцсетях, что "9 мая — по-настоящему народный праздник. Вместе со всей семьёй тоже присоединился к колонне полка. В колонне прошли вместе со всеми губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель ЗС региона Александр Ведерников.

Как и в Иркутске, впервые за последние несколько лет шествие Бессмертный полк прошло и в Братске. В Ангарске уточнили, что в акции Бессмертный полк приняли участие более 15 тысяч жителей.

В каждом городе и посёлке Приангарья прошли митинги. А в 22.00 в Иркутске, Ангарске и Белореченском ожидается праздничный салют. Подробную программу смотрите здесь, а где смотреть салют — здесь.