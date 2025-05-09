Бессмертный полк в Иркутской области объединил более 100 тыс. человек

87 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Иркутске. Об этом сообщил глава города Руслан Болотов. Он отметил в соцсетях, что "9 мая — по-настоящему народный праздник. Вместе со всей семьёй тоже присоединился к колонне полка. В колонне прошли вместе со всеми губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель ЗС региона Александр Ведерников.