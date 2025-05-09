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В Уфе задержано 6 авиарейсов и приостановлено 5 автобусных маршрутов

Шесть авиарейсов задержано в международном аэропорту Уфы, информирует минтранс Башкирии. По данным ведомства, инцидентов по безопасности в главных воздушных воротах столицы не зафиксировано.

Источник: Башинформ

Кроме того, было приостановлено 5 автобусных маршрутов на Южном автовокзале.

«На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен», — отметили в минтрансе РБ.