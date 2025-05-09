В Самаре вышли на акцию «Бессмертный полк» сотни жителей 9 мая

В областной столице прошла акция «Бессмертный полк». В этот день, 9 мая многие жители города почтили память предков.
Горожане вышли с флагами СССР и фотографиями своих родных-участников Великой Отечественной войны.
Шествие началось около 11:00 и прошло через главную площадь города по улице Молодогвардейской.
Напомним, что «Бессмертный полк» не проходил в очном формате два года.
Также, в городе состоится большой артиллерийский салют и выступления звезд российской эстрады. На территории города, к тому же, проходят многие тематические выставки.
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