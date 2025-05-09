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На ТОФ почтили память погибшей в войну субмарины

Траурные мероприятия прошли в заливе Петра Великого.

Источник: Аргументы и факты

На Тихоокеанском флоте отдали дань памяти экипажу подводной лодки М-49, погибшей в августе 1941 года в заливе Петра Великого.

Место гибели лодки достоверно установлено только в этом году. Более восьмидесяти лет субмарина числилась пропавшей без вести.

Район, где покоится подлодка, объявили воинским захоронением. Сюда отправился корвет ТОФ «Громкий».

На месте гибели М-49 военные моряки провели митинг и в соответствии с Корабельным уставом спустили на воду траурный венок.

Руководил мемориальными мероприятиями командующий Приморской флотилии ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев — сам в прошлом офицер-подводник.

Подводная лодка типа «Малютка» была обнаружена силами Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого в результате длительных поисков. Отдавать дань памяти на месте гибели М-49 теперь будут все военные корабли, проходящие здесь.