На ТОФ почтили память погибшей в войну субмарины

На Тихоокеанском флоте отдали дань памяти экипажу подводной лодки М-49, погибшей в августе 1941 года в заливе Петра Великого.
Место гибели лодки достоверно установлено только в этом году. Более восьмидесяти лет субмарина числилась пропавшей без вести.
Район, где покоится подлодка, объявили воинским захоронением. Сюда отправился корвет ТОФ «Громкий».
На месте гибели М-49 военные моряки провели митинг и в соответствии с Корабельным уставом спустили на воду траурный венок.
Руководил мемориальными мероприятиями командующий Приморской флотилии ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев — сам в прошлом офицер-подводник.
Подводная лодка типа «Малютка» была обнаружена силами Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого в результате длительных поисков. Отдавать дань памяти на месте гибели М-49 теперь будут все военные корабли, проходящие здесь.