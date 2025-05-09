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Губернатор Кубани в Новороссийске почтил минутой молчания память павших воинов в Великой Отечественной войне

В городе-герое начался юбилейный парад.

Сегодня, 9 мая, в Новороссийске проходят торжества, посвященные Дню Победы. На площади Героев губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр города Андрей Кравченко и другие возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память павших воинов в Великой Отечественной войне.

«Память о Великой Победе, доставшейся нам столь дорогой ценой, будет жить вечно. Война оставила глубокие раны в судьбах жителей нашей страны и края. Вечная слава тем, кто пал, защищая Родину», — написал по этому поводу губернатор Вениамин Кондратьев.

В 10:00 начался юбилейный парад. Старт ему дал выстрел с корабля боевой славы Военно-морского флота крейсера «Михаил Кутузов».

Перед парадом все службы города-героя были переведены в режим повышенной готовности, и усилены меры антитеррористической безопасности. Мэр Андрей Кравченко рассказал, что организовано дежурство сотрудников полиции, казачества и народных дружинников. «За работой муниципальной системы видеонаблюдения круглосуточно следят операторы отдела технического и видеомониторинга “Безопасного города”», — добавил он.

Также Андрей Кравченко поздравил жителей и гостей Новороссийска с Днем Победы. Он отметил, что в этот день каждый чувствует особую гордость, благодарность и боль в сердце.

«Мы вспоминаем наших дедов и прадедов — героических бойцов и тружеников тыла, прошедших через испытания войны ради жизни будущих поколений. Ради нас с вами. Они выстояли. Победили. Подарили мир. Мы навсегда в долгу перед ними», — говорится в сообщении Андрея Кравченко в социальных сетях.

Он призвал всех жителей Новороссийска зажечь в этот день свечу памяти.

Ранее «Югополис» сообщил, что власти Краснодарского края, мэр городов и муниципалитетов поздравили жителей и гостей региона с одним из самых больших праздников страны.