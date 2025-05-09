Губернатор Кубани в Новороссийске почтил минутой молчания память павших воинов в Великой Отечественной войне

«Мы вспоминаем наших дедов и прадедов — героических бойцов и тружеников тыла, прошедших через испытания войны ради жизни будущих поколений. Ради нас с вами. Они выстояли. Победили. Подарили мир. Мы навсегда в долгу перед ними», — говорится в сообщении Андрея Кравченко в социальных сетях.