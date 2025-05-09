«Минсктранс» изменил движение транспорта из-за парада в Минске 9 Мая

В «Минсктрансе» предупредили, что в момент передвижения колонны техники и при проведении парада будут вводиться временные ограничения на движения всех видов транспорта. В связи с этим будут изменены маршруты движения как городских, так и пригородных маршрутов. Говорится, что с 14.40 и до 01.00 будет отменено движение трамваев на участке от улицы Красная до ДС «Озеро». Вместе с тем движение трамвая № 3 будет сокращено, а маршруты № 4 и 5 будут отменены. Однако будет организован маршрут автобуса № 903 по маршруту от Червякова до проспекта Независимости.