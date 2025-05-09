«Минсктранс» изменил движение транспорта из-за парада в Минске 9 Мая в День Победы. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
В сообщении сказано, что маршрут движения механизированной колонны, которая принимает участие в параде, начнется с 14.50 от улицы Стариновской по проспектам Независимости, Машерова до перекрестка с проспектом Победителей. С 20.30 колонна техники проследует с проспекта Машерова по улицам Тимирязева, Саперов, по проспекту Победителей. Также называются улицы Орловская, Сурганова, проспект Независимости, улицы Стариновская и Основателей.
В «Минсктрансе» предупредили, что в момент передвижения колонны техники и при проведении парада будут вводиться временные ограничения на движения всех видов транспорта. В связи с этим будут изменены маршруты движения как городских, так и пригородных маршрутов. Говорится, что с 14.40 и до 01.00 будет отменено движение трамваев на участке от улицы Красная до ДС «Озеро». Вместе с тем движение трамвая № 3 будет сокращено, а маршруты № 4 и 5 будут отменены. Однако будет организован маршрут автобуса № 903 по маршруту от Червякова до проспекта Независимости.
Сообщается, что в период с 12.00 до 01.00 движение троллейбуса № 14 будет организовано от улицы Ольшевского по проспекту Пушкина, улицам Притыцкого, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал в обоих направлениях.
Вместе с тем в период с 14.30 до 15.00 движение автобусов № 31, 167, 194с будет организовано со стороны улицы Основателей по улицам Стариновской, Франциска Скорины до ДС «Уручье-2». Движение автобуса № 91 организуется от ДС «Калиновского» по улицам Седых, Кедышко, Толбухина, К. Чорного до Калинина в обоих направлениях. Движение автобуса № 100 сокращают: от остановки железнодорожная станция «Минск-Южный» по площади Победы. С подробной информацией об изменениях в движении общественного транспорта 9 Мая можно узнать здесь.