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В Новороссийске 9 Мая проходит в режиме повышенной готовности

В День Победы в Новороссийске усилили меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы в Новороссийске значительно усилили меры безопасности. Ранним утром 9 мая в городе-герое прошло построение сотрудников полиции и других силовых ведомств, которые будут обеспечивать мирное празднование 80-летия Великой Победы. Основное внимание уделяется безопасности жителей и гостей города.

— Все экстренные службы и подразделения силовиков работают в усиленном режиме. Приняты дополнительные меры для предотвращения возможных угроз, включая террористические, — сообщил мэр города Андрей Кравченко.

К обеспечению правопорядка привлечены сотрудники полиции, казаки и народные дружинники. Система видеонаблюдения «Безопасный город» работает круглосуточно, операторы непрерывно следят за ситуацией.