В Новороссийске 9 Мая проходит в режиме повышенной готовности

В День Победы в Новороссийске значительно усилили меры безопасности. Ранним утром 9 мая в городе-герое прошло построение сотрудников полиции и других силовых ведомств, которые будут обеспечивать мирное празднование 80-летия Великой Победы. Основное внимание уделяется безопасности жителей и гостей города.