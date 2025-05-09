В Новороссийске 9 Мая проходит в режиме повышенной готовности

В День Победы в Новороссийске значительно усилили меры безопасности. Ранним утром 9 мая в городе-герое прошло построение сотрудников полиции и других силовых ведомств, которые будут обеспечивать мирное празднование 80-летия Великой Победы. Основное внимание уделяется безопасности жителей и гостей города.
— Все экстренные службы и подразделения силовиков работают в усиленном режиме. Приняты дополнительные меры для предотвращения возможных угроз, включая террористические, — сообщил мэр города Андрей Кравченко.
К обеспечению правопорядка привлечены сотрудники полиции, казаки и народные дружинники. Система видеонаблюдения «Безопасный город» работает круглосуточно, операторы непрерывно следят за ситуацией.