В Большереченском районе Омской области открылся уникальный мемориал

Накануне Дня Победы на 232-м км трассы Омск — Тара в Большереченском районе открылся уникальный мемориал, посвященный жителям села Красный Яр, ушедшим на фронт Великой Отечественной.
Автором памятного знака является заместитель директора музея-заповедника «Старина Сибирская» Игорь Лукин. Композиция представляет собой звезду, как бы разорванную взрывом у основания устремленных ввысь винтовок. На лучах звезды размещены фамилии красноярцев, ушедших на фронт.
Место для установки памятного знака было выбрано не случайно. Рядом с ним находится памятник живой — ивовая роща. По данным старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергея Татаурова, эти деревья весной 1943 года высадили жительницы Красного Яра в память о тех, кто ушел на фронт. 145 деревьев были высажены рядом с березой, олицетворяющей Родину-мать. Из 145 фронтовиков вернулись домой лишь 15…
Почтить память земляков, героев Великой Отечественной войны, пришли представители власти, общественных объединений и жители села. Многие — с портретами своих предков. Также в дань памяти фронтовикам красноярцы заложили новую ивовую аллею, поскольку средний срок жизни этих деревьев составляет 80 лет.