В Большереченском районе Омской области открылся уникальный мемориал

Место для установки памятного знака было выбрано не случайно. Рядом с ним находится памятник живой — ивовая роща. По данным старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергея Татаурова, эти деревья весной 1943 года высадили жительницы Красного Яра в память о тех, кто ушел на фронт. 145 деревьев были высажены рядом с березой, олицетворяющей Родину-мать. Из 145 фронтовиков вернулись домой лишь 15…