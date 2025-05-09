В Воронеже прошел Парад Победы

Утром 9 мая на главной площади Воронежа прошел торжественный Парад Победы, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие почти две тысячи человек и 20 единиц военной техники, представляющие как исторические, так и современные образцы вооружения. Об этом сообщает областное правительство.