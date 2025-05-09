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В Воронеже прошел Парад Победы

Посмотреть его собралось более двух тысяч горожан.

Источник: АиФ Воронеж

Утром 9 мая на главной площади Воронежа прошел торжественный Парад Победы, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие почти две тысячи человек и 20 единиц военной техники, представляющие как исторические, так и современные образцы вооружения. Об этом сообщает областное правительство.

В параде были представлены легендарный танк Т-34, автомобиль ГАЗ-67 со Знаменем Победы, а также современные БТР-80, бронеавтомобили и другие машины, состоящие на вооружении Российской армии.

Особым моментом стало участие в параде полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны Николая Борисова, которому в прошлом году исполнилось 100 лет. Николай Николаевич проехал на танке Т-34. Ветеран был командиром танкового взвода в 4-м гвардейском Кантемировском танковом корпусе.