Жители Ростова исполнили в автобусе песню «Катюша»

Жители Ростова-на-Дону спели «Катюшу» в одном из городских автобусов. Позже видео, снятое во время исполнения песни, опубликовали в соцсетях.
Сначала пели исполнители в военной форме времен Великой Отечественной войны, а потом к ним присоединились и пассажиры. Ростовчане улыбались и подпевали, некоторые снимали происходящее на свои телефоны.
Напомним, знаменитый мотив написал композитор Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. К слову, накануне 1418 ростовских студентов станцевали под «Катюшу», установив рекорд России.
Подпишись на нас в Telegram.