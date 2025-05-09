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Жители Ростова исполнили в автобусе песню «Катюша»

Песню «Катюша» спели в одном из городских автобусов Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону спели «Катюшу» в одном из городских автобусов. Позже видео, снятое во время исполнения песни, опубликовали в соцсетях.

Сначала пели исполнители в военной форме времен Великой Отечественной войны, а потом к ним присоединились и пассажиры. Ростовчане улыбались и подпевали, некоторые снимали происходящее на свои телефоны.

Напомним, знаменитый мотив написал композитор Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. К слову, накануне 1418 ростовских студентов станцевали под «Катюшу», установив рекорд России.

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