В Иркутске заложили капсулу Победы с письмами ветеранов

«Иркутск как Город трудовой доблести гордится своим вкладом в Победу и считает участие в акции “Капсула Победы” честью и обязанностью. Вместе с Ярославлем и другими городами России мы продолжаем укреплять единство и сохранять историческую правду для новых поколений. Капсула будет вскрыта в 2045 году — спустя ровно сто лет со Дня Победы. Я бы очень хотел, чтобы ребята, которые сегодня присутствовали на этом значимом событии, запомнили этот день. Ведь через 20 лет мы снова встретимся здесь, чтобы вскрыть эту капсулу и увидеть, как изменилась действительность, но главное, увидеть достоверную картину великих подвигов наших предков», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.