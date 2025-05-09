В Иркутске заложили капсулу Победы с письмами ветеранов

Иркутск стал участником крупномасштабного межрегионального проекта «Капсула Победы» (0+), направленной на сохранение памяти о трудовом подвиге народов СССР в годы Великой Отечественной войны. В капсулу, которую вскроют в 2045 году, поместили письма ветеранов и обращение к будущим поколениям, подписанное мэром Русланом Болотовым, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Мероприятие прошло в формате видеотрансляции. В нем приняли участие представители мэрии Иркутска, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и учащиеся школы № 1. Торжественная закладка капсулы состоялась в музее истории города имени А. М. Сибирякова.
«Иркутск как Город трудовой доблести гордится своим вкладом в Победу и считает участие в акции “Капсула Победы” честью и обязанностью. Вместе с Ярославлем и другими городами России мы продолжаем укреплять единство и сохранять историческую правду для новых поколений. Капсула будет вскрыта в 2045 году — спустя ровно сто лет со Дня Победы. Я бы очень хотел, чтобы ребята, которые сегодня присутствовали на этом значимом событии, запомнили этот день. Ведь через 20 лет мы снова встретимся здесь, чтобы вскрыть эту капсулу и увидеть, как изменилась действительность, но главное, увидеть достоверную картину великих подвигов наших предков», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Проект «Капсула Победы» был запущен в 2024 году по инициативе мэрии Ярославля и при поддержке правительства Ярославской области. Его цель — собрать для потомков письма, воспоминания ветеранов, архивные и актуальные материалы о трудовом вкладе городов в Победу. Металлические капсулы, изготовленные на Ярославском моторном заводе, получили 70 городов трудовой доблести по всей стране.
Одними из первых капсулы передали в Горловку и Луганск в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Внутри — не только архивные документы, но и личные письма, исторические очерки, интервью и видеовоспоминания о военном и трудовом прошлом страны.