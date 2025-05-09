В Башкирии в канун Дня Победы установили памятник Сталину

Бюст руководителя СССР с 1922 по 1953 год выполнен в бело-розовом отливе. Чем объясняется такая задумка, неизвестно. На постаменте бюста указана цитата, которую приписывают Иосифу Сталину: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её».