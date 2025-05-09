В Башкирии в канун Дня Победы установили памятник Сталину

В башкирском селе Амирово Буздякского района в канун Дня Победы, 8 мая, торжественно открыли бюст Иосифу Сталину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-депутат горсовета Уфы и Курултая Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов.
Памятник «вождю народов» установили на частной территории. Изначально планировалось поставить его на сельском мемориале павшим в Великой Отечественной войне. Однако эту идею на обсуждении отклонило большинство местных жителей.
Бюст руководителя СССР с 1922 по 1953 год выполнен в бело-розовом отливе. Чем объясняется такая задумка, неизвестно. На постаменте бюста указана цитата, которую приписывают Иосифу Сталину: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её».
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