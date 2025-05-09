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«Севастопольэнерго»: в городе частично отключат свет 10 и 11 мая

В Севастополе частично отключат электричество 10 и 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

Часть Севастополя останется без света 10 и 11 мая.

«Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ», — сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Где в Севастополе отключат свет 10 мая:

с 9.00 до 12.00.

улица Хрусталева, 179−183.

с 13.00 до 15.00.

улица Кожанова, 3−15;

улица Гоголя, 34-Б, 36,40,42,42-А;

улица Хрусталева, 2;

улица Олега Кошевого, 1-А.

Где в Севастополе отключат свет 11 мая:

с 9.00 до 12.00.

улица Кулакова, 38,56,58,64-А, 46,64,41−55;

улица Адмирала Октябрьского, 8−12;

улица Бутакова, 6;

улица Очаковцев, 24,34,46;

улица Новороссийская, 3 9,40,43-А, 50.

с 13.00 до 15.00.

проспект Октябрьской Революции, 22,22/5;

улица Маячная, 13,17.