«Севастопольэнерго»: в городе частично отключат свет 10 и 11 мая

Часть Севастополя останется без света 10 и 11 мая.
«Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ», — сообщили в компании «Севастопольэнерго».
Где в Севастополе отключат свет 10 мая:
с 9.00 до 12.00.
улица Хрусталева, 179−183.
с 13.00 до 15.00.
улица Кожанова, 3−15;
улица Гоголя, 34-Б, 36,40,42,42-А;
улица Хрусталева, 2;
улица Олега Кошевого, 1-А.
Где в Севастополе отключат свет 11 мая:
с 9.00 до 12.00.
улица Кулакова, 38,56,58,64-А, 46,64,41−55;
улица Адмирала Октябрьского, 8−12;
улица Бутакова, 6;
улица Очаковцев, 24,34,46;
улица Новороссийская, 3 9,40,43-А, 50.
с 13.00 до 15.00.
проспект Октябрьской Революции, 22,22/5;
улица Маячная, 13,17.