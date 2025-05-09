Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске прошло торжественное шествие в честь 80-летия Победы

Несмотря на дождь, посмотреть на праздник пришли тысячи красноярцев.

Источник: Михаил Шуклин

В Красноярске состоялось торжественное шествие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» прошли парадные подразделения и выступили творческие коллективы.

Несмотря на дождь, посмотреть на праздник пришли тысячи красноярцев. После шествия началось формирование Бессмертного Полка. Его участники с плакатами своих воевавших родственников пройдет через главный проспект правобережья, повернут на улице Инструментальной, затем вернутся по улице Юности до Малаховской и закончат у стелы. Протяженность составит 2,5 километра.