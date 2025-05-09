В Красноярске прошло торжественное шествие в честь 80-летия Победы

Несмотря на дождь, посмотреть на праздник пришли тысячи красноярцев. После шествия началось формирование Бессмертного Полка. Его участники с плакатами своих воевавших родственников пройдет через главный проспект правобережья, повернут на улице Инструментальной, затем вернутся по улице Юности до Малаховской и закончат у стелы. Протяженность составит 2,5 километра.