Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре откроется фотовыставка и полевая кухня на День Победы 9 мая

В областной столице в рамках празднования 80-й годовщины Победы будет проходить множество мероприятий.

В областной столице в рамках празднования 80-й годовщины Победы будет проходить множество мероприятий.

Так, в городе планируется традиционное открытие полевой кухни, где жители Самары смогут насладиться чаем и солдатской кашей.

Также, на улице Куйбышева, 112 открылась интересная фотовыставка «Самара фронтовая».

Помимо этого, самарцы смогут принять участие в массовых народных гуляниях на площади Куйбышева. Там выступят знаменитости. Среди них Лариса Долина и рок-группа «Чайф».

Больше новостей о Самаре и области вы можете найти в телеграм-канале «МК в Самаре».