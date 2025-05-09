В Самаре откроется фотовыставка и полевая кухня на День Победы 9 мая

В областной столице в рамках празднования 80-й годовщины Победы будет проходить множество мероприятий.
Так, в городе планируется традиционное открытие полевой кухни, где жители Самары смогут насладиться чаем и солдатской кашей.
Также, на улице Куйбышева, 112 открылась интересная фотовыставка «Самара фронтовая».
Помимо этого, самарцы смогут принять участие в массовых народных гуляниях на площади Куйбышева. Там выступят знаменитости. Среди них Лариса Долина и рок-группа «Чайф».
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