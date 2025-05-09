Около 3 тысяч человек приняли участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону

Сегодня, 9 мая, в Ростове-на-Дону состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 3 тысяч человек.
В составе пеших колонн прошли представители соединений и воинских частей ЮВО, силовых ведомств, а также учащиеся кадетских корпусов. Музыкальное сопровождение обеспечил сводный военный оркестр.
В составе механизированной колонны задействовали технику времен Великой Отечественной войны, в том числе, танк Т-34, легендарную «Катюшу» и автомобиль ЗИС-5.
Также зрители увидели современные образцы военной техники: бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун ВДВ», боевую машину поддержки танков «Терминатор», комплекс радиоэлектронного подавления, модернизированные машины пехоты БМП-2, а также танки Т-72 и Т-90М «Прорыв». Всего продемонстрировали более 60 единиц техники.
В 22 часа в донской столице планируют праздничный салют.