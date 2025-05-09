Инспекторы ДПС Госавтоинспекции отдела МВД «Карагайский» Михаил Вьюгов и Владимир Фалалеев помогли попавшей в сложную дорожную ситуацию женщине с двумя малолетними детьми. Днем 4 мая она подошла к госавтоинспекторам на автозаправочной станции. Женщина рассказала, что в пути домой в Пермь из Кирова в автомобиле закончился бензин. Эта автозаправка была ближайшей, но и до нее было около 24 км, поэтому матери с детьми пришлось добираться на попутном транспорте, чтобы купить канистру с топливом. Шел дождь, и сотрудники ГАИ вошли в положение пермячки. Они доставили женщину с детьми до машины, стоявшей на 976-м км автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Жительница Перми выразила полицейским искреннюю благодарность за вовремя оказанную помощь и неравнодушие к ее ситуации на дороге.