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Шествие «Бессмертного полка» началось в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» после пятилетнего перерыва началось в Тирасполе в пятницу, несмотря на дождь, оно собрало тысячи участников, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В акции принимает участие глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский с портретом деда.

Начались торжества с церемонии поднятия копии Знамени Победы на центральной площади города под звуки гимна Советского Союза.

«Приднестровцы передают из поколения в поколение эту традицию, сохраняя память об ее истоках. Знаменем Победы был назван Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый над Рейхстагом в мае 1945 года. В 2014 году приднестровскому народу была передана в дар точная копия исторического полотна, которая бережно хранится», — отметил Красносельский.

Шествие «Бессмертного полка» проходит во всех городах республики.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>.