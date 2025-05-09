Шествие «Бессмертного полка» началось в Тирасполе

«Приднестровцы передают из поколения в поколение эту традицию, сохраняя память об ее истоках. Знаменем Победы был назван Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый над Рейхстагом в мае 1945 года. В 2014 году приднестровскому народу была передана в дар точная копия исторического полотна, которая бережно хранится», — отметил Красносельский.