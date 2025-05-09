Шествие «Бессмертного полка» началось в Тирасполе

В акции принимает участие глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский с портретом деда.
Начались торжества с церемонии поднятия копии Знамени Победы на центральной площади города под звуки гимна Советского Союза.
«Приднестровцы передают из поколения в поколение эту традицию, сохраняя память об ее истоках. Знаменем Победы был назван Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый над Рейхстагом в мае 1945 года. В 2014 году приднестровскому народу была передана в дар точная копия исторического полотна, которая бережно хранится», — отметил Красносельский.
Шествие «Бессмертного полка» проходит во всех городах республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>.