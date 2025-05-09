Радий Хабиров возложил венок Славы в парке Победы в Уфе

Сегодня, 9 мая 2025 года, в нашей стране празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть, как в Уфе прошел военный парад и шествие «Бессмертного полка» можно здесь. По завершении акции «Бессмертный полк» глава Башкирии Радий Хабиров вместе с членами своей команды отправился в парк Победы. Там руководитель региона возложил венок Славы к Вечному огню.
Глава региона возложил цветы к памятнику Героев Советского Союза Миннигали Губайдуллина и Александра Матросова, а также к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, бюстам Героя России Минигали Шаймуратова и генерал-майора Тагира Кусимова, памятнику «Союз поколений десантников».
Во время посещения парка Победы в Уфе глава республики лично поздравил ветеранов и тружеников тыла с юбилеем Великой Победы.
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