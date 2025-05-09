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В Красноярске отмечают 9 Мая 2025: красивые фото с Парада Победы и других торжественных мероприятий

Сегодня, 9 Мая, в Красноярске прошел яркий Парад Победы на правобережье города. Также правительство и силовые структуры возложили цветы у Вечного огня. Мы собрали фоторепортаж с яркими моментами этого знаменательного дня.

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Сегодня с раннего утра по всему региону проходят праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В столице края местом для торжественного шествия снова стал проспект имени газеты «Красноярский рабочий». В этом году улица преобразилась в «Проспект Победы»: здесь организованы тематические площадки, установлены полевые кухни с кашей для всех желающих, звучат песни и музыка военных лет, а на светодиодных экранах показывают видеоролики о красноярцах — полных кавалерах ордена Славы.

Перед началом торжественного шествия красноярцы и гости города имели возможность насладиться праздничным концертным прологом с участием 350 артистов ведущих творческих коллективов, которые через музыку и танец рассказали о том, как наши земляки — фронтовики и труженики тыла — приближали Победу.

По традиции торжественные мероприятия стартовали с внесения Государственного флага РФ и копии Знамени Победы в Великой Отечественной войне.