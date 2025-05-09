В Красноярске отмечают 9 Мая 2025: красивые фото с Парада Победы и других торжественных мероприятий

Сегодня с раннего утра по всему региону проходят праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В столице края местом для торжественного шествия снова стал проспект имени газеты «Красноярский рабочий». В этом году улица преобразилась в «Проспект Победы»: здесь организованы тематические площадки, установлены полевые кухни с кашей для всех желающих, звучат песни и музыка военных лет, а на светодиодных экранах показывают видеоролики о красноярцах — полных кавалерах ордена Славы.