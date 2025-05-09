В Челябинск из Москвы привезли лампаду с Вечным огнём

В челябинский аэропорт имени Курчатова привезли лампаду с Вечным огнем. Её доставил в наш регион председатель регионального фонда «Тёплый дом» Михаил Щапов. Об этом сообщила пресс-служба Аэропорта Челябинск.
В рамках акции «Огонь памяти» волонтёры доставляют до мест назначения частицы Вечного огня из мемориала в Александровском саду Московского Кремля.
Перевозят их в специальных лампах. В списке адресатов более чем 130 городов РФ и несколько иностранных государств, расположенных в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.
Лампаду с пламенем от мемориала «Могила неизвестного солдата» в Челябинске встречали почётный караул, волонтёры и юнармейцы. Торжественная передача огня состоялась в терминале внутренних линий аэропорта.