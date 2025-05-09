Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинск из Москвы привезли лампаду с Вечным огнём

Символ памяти доставил председатель регионального фонда «Тёплый дом» Михаил Щапов.

Источник: Международный аэропорт Челябинска «Курчатов»

В челябинский аэропорт имени Курчатова привезли лампаду с Вечным огнем. Её доставил в наш регион председатель регионального фонда «Тёплый дом» Михаил Щапов. Об этом сообщила пресс-служба Аэропорта Челябинск.

В рамках акции «Огонь памяти» волонтёры доставляют до мест назначения частицы Вечного огня из мемориала в Александровском саду Московского Кремля.

Перевозят их в специальных лампах. В списке адресатов более чем 130 городов РФ и несколько иностранных государств, расположенных в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Лампаду с пламенем от мемориала «Могила неизвестного солдата» в Челябинске встречали почётный караул, волонтёры и юнармейцы. Торжественная передача огня состоялась в терминале внутренних линий аэропорта.