Экскурсии в усадьбу Шереметьевых из Нижнего запустят на «Валдаях»

Продолжительность тура составит 10 часов 45 минут. Отправление судов на подводных крыльях запланировано на 7:30 утра от причала № 8 в Нижнем Новгороде. Спустя 3 часа 15 минут путешественники прибудут в Юрино, где их ожидает приветственная интерактивная программа «С хлебом-солью вас встречаем!». Далее для туристов организуют экскурсии по Главному дому и территории Шереметевского замка, а также по окрестностям храма Архангела Михаила.