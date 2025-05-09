Экскурсии в усадьбу Шереметьевых из Нижнего запустят на «Валдаях»

Продолжительность тура составит 10 часов 45 минут. Отправление судов на подводных крыльях запланировано на 7:30 утра от причала № 8 в Нижнем Новгороде. Спустя 3 часа 15 минут путешественники прибудут в Юрино, где их ожидает приветственная интерактивная программа «С хлебом-солью вас встречаем!». Далее для туристов организуют экскурсии по Главному дому и территории Шереметевского замка, а также по окрестностям храма Архангела Михаила.
Общее время пребывания в селе составит 4 часа, а возвращение в Нижний Новгород запланировано на 18:15. Цена билета для взрослых без учета льгот установлена в размере 3 800 рублей.