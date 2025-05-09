Один из участников парада Победы в Казани потерял ботинок, но продолжил идти

Напомним, что в праздничном шествии сегодня примут участие 32 парадных расчета. По площади пройдут военнослужащие Казанского гарнизона, кадеты и курсанты военных учебных заведений, ветераны боевых действий, представители Юнармии и суворовцы, студенты военных кафедр вузов, а также школьники из «Движения Первых».