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Один из участников парада Победы в Казани потерял ботинок, но продолжил идти

В Казани один из участников парада Победы на площади Тысячелетия потерял ботинок. Несмотря на это, солдат продолжил маршировать.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани начался торжественный парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад начался с выноса на площадь Тысячелетия государственных флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. Затем началось прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве. Казань слушала речь Президента России Владимира Путина.

Напомним, что в праздничном шествии сегодня примут участие 32 парадных расчета. По площади пройдут военнослужащие Казанского гарнизона, кадеты и курсанты военных учебных заведений, ветераны боевых действий, представители Юнармии и суворовцы, студенты военных кафедр вузов, а также школьники из «Движения Первых».