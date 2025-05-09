Один из участников парада Победы в Казани потерял ботинок, но продолжил идти

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани начался торжественный парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад начался с выноса на площадь Тысячелетия государственных флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. Затем началось прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве. Казань слушала речь Президента России Владимира Путина.
Напомним, что в праздничном шествии сегодня примут участие 32 парадных расчета. По площади пройдут военнослужащие Казанского гарнизона, кадеты и курсанты военных учебных заведений, ветераны боевых действий, представители Юнармии и суворовцы, студенты военных кафедр вузов, а также школьники из «Движения Первых».